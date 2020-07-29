В ЦИК обнаружили случай заболевания коронавирусной болезнью

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102779 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112087 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116974 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150531 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116638 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141665 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104272 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102845 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105105 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102294 просмотра

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В ЦИК обнаружили случай заболевания коронавирусной болезнью

В ЦИК обнаружили случай заболевания коронавирусной болезнью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В Центральной избирательной комиссии зафиксирован случай заболевания коронавирусной болезнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поскольку такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействия наших сотрудников с посетителями в частности. Председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".

Также представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно на втором этаже административного здания Комиссии.

Отмечается, что работники Секретариата Комиссии, которые принимают представление, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств.

Напомним, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" выявлено 152 случая заражения коронавирусом.

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