В ЦИК обнаружили случай заболевания коронавирусной болезнью
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Центральной избирательной комиссии зафиксирован случай заболевания коронавирусной болезнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Обращаем внимание, что в связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения - обязательно одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что поскольку такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, наша задача заключается в создании безопасных условий работы Комиссии в целом и взаимодействия наших сотрудников с посетителями в частности. Председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение "Об обеспечении приема Центральной избирательной комиссией представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий".
Также представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно на втором этаже административного здания Комиссии.
Отмечается, что работники Секретариата Комиссии, которые принимают представление, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств.
Напомним, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" выявлено 152 случая заражения коронавирусом.