У ТСК у справі Гандзюк заявили про важливу інформацію

"Звіт по сьогоднішньому засіданню ТСК... У відкритому режимі заслухали керівництво Херсонської області та Херсона. У закритому режимі заслуховували представників прокуратури, СБУ і Нацполіції", - заявив він.

З його слів, у закритому режимі також почали заслуховувати свідчення громадських активістів.

"Можу сказати, що по першому дню видно, що ми приїхали не дарма. Однозначно комісія отримала сьогодні важливу інформацію. У тому числі вже не тільки від правоохоронців, але і від людей, які були близькі до Катерини Гандзюк або ж безпосередньо інформовані про процеси, що відбуваються в місті. Продовжуємо працювати", - заявив він.

За його словами, на засіданні були присутні 10 нардепів.

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні наприкінці листопада відбудеться засідання ТСК ВР щодо нападів на активістів, серед яких - справа Катерини Гандзюк.

20 листопада під час засідання тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк було прийнято рішення про створення робочих груп, які розглядатимуть напади активістів у п'яти містах України.

31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк в СБУ.