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У ТСК у справі Гандзюк заявили про важливу інформацію

У ТСК у справі Гандзюк заявили про важливу інформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк пройшло в Херсоні. Про це повідомив народний депутат, голова комісії Борислав Береза, відзначивши, що члени ТСК отримали важливу інформацію на засіданні, яке пройшло у два етапи - відкритому та закритому режимах, передає УНН.

"Звіт по сьогоднішньому засіданню ТСК... У відкритому режимі заслухали керівництво Херсонської області та Херсона. У закритому режимі заслуховували представників прокуратури, СБУ і Нацполіції", - заявив він.

З його слів, у закритому режимі також почали заслуховувати свідчення громадських активістів.

"Можу сказати, що по першому дню видно, що ми приїхали не дарма. Однозначно комісія отримала сьогодні важливу інформацію. У тому числі вже не тільки від правоохоронців, але і від людей, які були близькі до Катерини Гандзюк або ж безпосередньо інформовані про процеси, що відбуваються в місті. Продовжуємо працювати", - заявив він.

За його словами, на засіданні були присутні 10 нардепів.

Раніше УНН повідомляв, що у Херсоні наприкінці листопада відбудеться засідання ТСК ВР щодо нападів на активістів, серед яких - справа Катерини Гандзюк.

20 листопада під час засідання тимчасової слідчої комісії у справі Катерини Гандзюк було прийнято рішення про створення робочих груп, які розглядатимуть напади активістів у п'яти містах України.

31 липня на Гандзюк напали, обливши сірчаною кислотою. Це сталося поблизу її будинку в Херсоні. Усього опіками було пошкоджено близько 30% тіла. Спочатку Гандзюк лікували в Херсоні, однак згодом її перевезли в київський опіковий центр. Всього вона перенесла 11 операцій.

Однак Гандзюк не пережила нападу. У неділю, 4 листопада, стало відомо про смерть активістки.

Після смерті Гандзюк справа розслідується як "умисне вбивство". Поліція передала кримінальне провадження у справі Катерини Гандзюк в СБУ.

Українські Національні Новини

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