В ВСК по делу Гандзюк заявили о важной информации

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103491 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 145467 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134839 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127540 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168646 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118028 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141606 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145395 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

ВСУ показали ликвидацию российских спецназовцев на газопроводе возле Суджи

8 марта, 20:11 • 34618 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 28045 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 43382 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 49446 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 98636 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133127 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 168647 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 178520 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 189471 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 145467 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 102883 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107253 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109823 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109264 просмотра
Актуальное
В ВСК по делу Гандзюк заявили о важной информации

В ВСК по делу Гандзюк заявили о важной информации

Киев  •  УНН

 • 11676 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Заседание парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк прошло в Херсоне. Об этом сообщил народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, отметив, что члены ВСК получили важную информацию на заседании, которое прошло в два этапа - открытом и закрытом режимах, передает УНН.

"Отчет по сегодняшнему заседанию ВСК ... В открытом режиме заслушали руководство Херсонской области и Херсона. В закрытом режиме заслушали представителей прокуратуры, СБУ и Нацполиции", - заявил он.

По его словам, в закрытом режиме также начали заслушивать показания общественных активистов.

"Могу сказать, что по первому дню видно, что мы приехали не зря. Однозначно комиссия получила сегодня важную информацию. В том числе уже не только от правоохранителей, но и от людей, которые были близки к Екатерине Гандзюк или непосредственно осведомлены о процессах, происходящих в городе. Продолжаем работать", - заявил он.

По его словам, на заседании присутствовали 10 нардепов.

Ранее УНН сообщал, что в Херсоне в конце ноября состоится заседание ВСК ВР по нападениям на активистов, среди которых - дело Екатерины Гандзюк.

20 ноября во время заседания временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк было принято решение о создании рабочих групп, которые будут рассматривать нападения активистов в пяти городах Украины.

31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы