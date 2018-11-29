В ВСК по делу Гандзюк заявили о важной информации
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Заседание парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк прошло в Херсоне. Об этом сообщил народный депутат, председатель комиссии Борислав Береза, отметив, что члены ВСК получили важную информацию на заседании, которое прошло в два этапа - открытом и закрытом режимах, передает УНН.
"Отчет по сегодняшнему заседанию ВСК ... В открытом режиме заслушали руководство Херсонской области и Херсона. В закрытом режиме заслушали представителей прокуратуры, СБУ и Нацполиции", - заявил он.
По его словам, в закрытом режиме также начали заслушивать показания общественных активистов.
"Могу сказать, что по первому дню видно, что мы приехали не зря. Однозначно комиссия получила сегодня важную информацию. В том числе уже не только от правоохранителей, но и от людей, которые были близки к Екатерине Гандзюк или непосредственно осведомлены о процессах, происходящих в городе. Продолжаем работать", - заявил он.
По его словам, на заседании присутствовали 10 нардепов.
Ранее УНН сообщал, что в Херсоне в конце ноября состоится заседание ВСК ВР по нападениям на активистов, среди которых - дело Екатерины Гандзюк.
20 ноября во время заседания временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк было принято решение о создании рабочих групп, которые будут рассматривать нападения активистов в пяти городах Украины.
31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.
Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.
После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.