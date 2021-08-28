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17 березня, 19:38 • 102988 перегляди

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17 березня, 09:48 • 164202 перегляди

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У центрі Москви сталась масова бійка, поліція затримала 49 осіб

У центрі Москви сталась масова бійка, поліція затримала 49 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Москві затримали 49 осіб після масової бійки в центрі міста. Про це інформує УНН з посилання на агенство ТАСС.

Деталі

Напередодні в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт на Бауманській вулиці, який переріс в бійку. Скільки людей в ній брали участь, не уточнюється.

На 15 затриманих склали протоколи про дрібне хуліганство (частина 1 статті 20.1 КоАП). З рештою провели профілактичну бесіду. Інформації про постраждалих немає.

За словами джерела ЗМІ, в бійці брали участь вихідці з Середньої Азії. Після неї були затримані, зокрема, 12 громадян Киргизстану, один громадянин Узбекистану і один громадянин Таджикистану.

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