У центрі Москви сталась масова бійка, поліція затримала 49 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Москві затримали 49 осіб після масової бійки в центрі міста. Про це інформує УНН з посилання на агенство ТАСС.
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Напередодні в поліцію надійшло повідомлення про конфлікт на Бауманській вулиці, який переріс в бійку. Скільки людей в ній брали участь, не уточнюється.
На 15 затриманих склали протоколи про дрібне хуліганство (частина 1 статті 20.1 КоАП). З рештою провели профілактичну бесіду. Інформації про постраждалих немає.
За словами джерела ЗМІ, в бійці брали участь вихідці з Середньої Азії. Після неї були затримані, зокрема, 12 громадян Киргизстану, один громадянин Узбекистану і один громадянин Таджикистану.