У центрі Києва сталась ДТП: рух в напрямку Європейської площі ускладнений

На столичному Хрещатику сталась ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, в напрямку Європейської площі ускладнений рух, передає УНН.

"У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Хрещатик — Михайлівської рух транспорту ускладнений в напрямку Європейської площі", - йдеться у повідомленні.

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