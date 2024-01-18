У центрі Києва сталась ДТП: рух в напрямку Європейської площі ускладнений
Київ • УНН
ДТП на перехресті вулиць Хрещатик - Михайлівська у Києві спричинив ускладнення руху транспорту в напрямку Європейської площі.
На столичному Хрещатику сталась ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, в напрямку Європейської площі ускладнений рух, передає УНН.
"У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Хрещатик — Михайлівської рух транспорту ускладнений в напрямку Європейської площі", - йдеться у повідомленні.
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