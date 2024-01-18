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29 березня, 17:57 • 104816 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 124699 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 122302 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 160577 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 136386 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 131415 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143733 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145920 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 388662 перегляди

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28 березня, 12:49 • 172460 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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У центрі Києва сталась ДТП: рух в напрямку Європейської площі ускладнений

У центрі Києва сталась ДТП: рух в напрямку Європейської площі ускладнений

Київ • УНН

 • 25496 перегляди

ДТП на перехресті вулиць Хрещатик - Михайлівська у Києві спричинив ускладнення руху транспорту в напрямку Європейської площі.

На столичному Хрещатику сталась ДТП. Як повідомили у патрульній поліції, в напрямку Європейської площі ускладнений рух, передає УНН.

"У зв'язку з ДТП на перехресті вулиць Хрещатик — Михайлівської рух транспорту ускладнений в напрямку Європейської площі", - йдеться у повідомленні.

Зимова дорога вимагає підвищеної уваги: як уникнути ДТП на засніжених та слизьких дорогах17.01.24, 18:04 • 26098 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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