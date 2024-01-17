Зимова дорога вимагає підвищеної уваги: як уникнути ДТП на засніжених та слизьких дорогах

Патрульна поліція України надала рекомендації як уникнути дорожньо-транспортної пригоди на зимовій дорозі. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства, передає УНН.

Деталі

Відвести від небезпеки ДТП водію допоможуть наступні правила:

Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.

Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.

Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом.

Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.

Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.

Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температурах леденіють.

Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.

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