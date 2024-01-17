Зимова дорога вимагає підвищеної уваги: як уникнути ДТП на засніжених та слизьких дорогах

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Київ • УНН

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Патрульна поліція України консультує водіїв щодо безпеки дорожнього руху взимку, рекомендує бути обережними та перевіряти стан транспортного засобу, щоб уникнути аварій. Поради включають в себе плавне керування автомобілем, дотримання безпечної дистанції та обізнаність про небезпечні ділянки на дорозі.

Патрульна поліція України надала рекомендації як уникнути дорожньо-транспортної пригоди на зимовій дорозі. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства, передає УНН.

Деталі

Відвести від небезпеки ДТП водію допоможуть наступні правила:

  • Не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — скористайтеся краще громадським транспортом.
  • Перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику.
  • Водіть плавно, уникайте різких рухів кермом.
  • Дотримуйтеся безпечної дистанції та гальмуйте завчасно.
  • Зимова дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість.
  • Пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температурах леденіють.
  • Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.

Нагадаємо

Патрульна поліція нагадала українським водіям про штрафи за відсутній чи забруднений номерний знак автомобіля.

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