Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах
Патрульная полиция Украины консультирует водителей по безопасности дорожного движения зимой, рекомендует быть осторожными и проверять состояние транспортного средства, чтобы избежать аварий. Советы включают в себя плавное управление автомобилем, соблюдение безопасной дистанции и осведомленность об опасных участках на дороге.
Сначала подумай, а потом скажи: Зеленский о заявлениях Трампа относительно быстрого завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал заявления Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине, поставив под сомнение стратегию бывшего президента США.
Оккупанты в очередной раз ударили по Херсону, пострадала женщина - ОВА
Российская армия снова атаковала Херсон, в результате чего 66-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Это уже не первый инцидент: 17 января в результате российских обстрелов в регионе были ранены по меньшей мере четыре человека.
Украинская энергосистема успешно прошла половину отопительного сезона - ДТЭК
По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, благодаря работе ПВО и энергетикам Украина успешно прошла половину этого отопительного сезона без серьезных отключений электроэнергии.
В Китае создали смертоносный мутантный штамм COVID-19: реакция научного сообщества
Китайские ученые создали смертельный мутантный штамм COVID-19 на трансгенных мышах, что приводит к 100% летальному исходу в течение восьми дней. Однако широкое научное сообщество выразило обеспокоенность этим исследованием, назвав его "ужасным" и требуя разъяснений относительно примененных мер безопасности.
Это вопрос закона и справедливости: Зеленский о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу
Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность граждан - или платить налоги, или воевать, поскольку страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что зарплата одного солдата равна налогам 6-8 человек, и отметил, что это вопрос справедливости.
"Такая вероятность существует, но, скорее всего, уже после так называемых выборов президента рф": Юсов о новой волне мобилизации в рф
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов утверждает, что Россия может спровоцировать новую волну мобилизации, возможно, после президентских выборов. Он предполагает, что Россия продолжает практику вербовки, предусматривающую принудительное подписание контрактов и привлечение международных наемников.
Авиаудар по поселку Малый Бурлюк: погибла женщина, еще двое детей травмированы
В результате российского авиаудара по поселку Малый Бурлюк погибла женщина и двое детей получили ранения, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации. По факту обстрела, который также нанес серьезный ущерб жилым домам и инфраструктуре, ведется расследование.
В Днепре прогремел взрыв - СМИ
В Днепре прогремел взрыв после сообщения Воздушных сил о вражеской ракете, которая направлялась курсом на город.
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
На фоне санкций россияне начали использовать детали, похожие на бытовые вентиляторы, для производства авиационных бомб, что привело к снижению качества и эффективности, но сохранило их функциональность.