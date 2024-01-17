Зимняя дорога требует повышенного внимания: как избежать ДТП на заснеженных и скользких дорогах

Это вопрос закона и справедливости: Зеленский о возвращении мужчин мобилизационного возраста, которые выехали за границу

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ответственность граждан - или платить налоги, или воевать, поскольку страна находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что зарплата одного солдата равна налогам 6-8 человек, и отметил, что это вопрос справедливости.