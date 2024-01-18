В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено

На столичном Крещатике произошло ДТП. Как сообщили в патрульной полиции, в направлении Европейской площади затруднено движение, передает УНН.

"В связи с ДТП на перекрестке улиц Крещатик - Михайловской движение транспорта затруднено в направлении Европейской площади", - говорится в сообщении.

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