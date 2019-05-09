У центрі Києва стались перші сутички через георгієвську стрічку

Невідомий чоловік біля станції метро "Арсенальна" підійшов до учасників ходи, щоб з'ясувати, чому одна з учасниць тримає зображення георгієвської стрічки. Він намагався прорватися до цієї жінки, втім його оточили численні правоохоронці та інші учасники акції, заблокувавши йому шлях. Представники Поліції діалогу владнали конфлікт, переконавши його в тому, що стрічка, зображена на фотографії у учасниці, має інші кольори – червоний і чорний. Вирішивши, що жінка насправді підтримує "УПА", символами якої є саме ці два кольори, чоловік залишив місце події.

Наразі біля станції метро "Арсенальна" учасники акції формують колони, щоб розпочати урочисту ходу в бік парку Вічної Слави. Наразі ситуація спокійна.

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Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, в Києві планується провести одразу чотири масові ходи в районі парку Вічної Слави.