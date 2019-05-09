В центре Киева произошли первые стычки из-за георгиевской ленты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 86060 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102268 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105096 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106611 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131094 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138948 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144811 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130236 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130302 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В центре Киева произошли первые стычки из-за георгиевской ленты

В центре Киева произошли первые стычки из-за георгиевской ленты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Одна из участниц акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" пришла на мероприятие с изображением Георгиевской ленты, что вызвало возмущение прохожего и соответствующую реакцию правоохранительных органов, передает корреспондент УНН с места происшествия.

Неизвестный мужчина возле станции метро "Арсенальная" подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение с георгиевской лентой. Он пытался прорваться к этой женщине, впрочем его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь. Представители полиции диалога уладили конфликт, убедив его в том, что лента, изображенная на фотографии у участницы, имеет другие цвета - красный и черный. Решив, что женщина на самом деле поддерживает "УПА", символами которой являются именно эти два цвета, мужчина покинул место происшествия.

Сейчас возле станции метро "Арсенальная" участники акции формируют колонны, чтобы начать шествие в сторону парка Вечной Славы. Сейчас ситуация спокойная.

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Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.

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