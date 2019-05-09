В центре Киева произошли первые стычки из-за георгиевской ленты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Одна из участниц акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство" пришла на мероприятие с изображением Георгиевской ленты, что вызвало возмущение прохожего и соответствующую реакцию правоохранительных органов, передает корреспондент УНН с места происшествия.
Неизвестный мужчина возле станции метро "Арсенальная" подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение с георгиевской лентой. Он пытался прорваться к этой женщине, впрочем его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь. Представители полиции диалога уладили конфликт, убедив его в том, что лента, изображенная на фотографии у участницы, имеет другие цвета - красный и черный. Решив, что женщина на самом деле поддерживает "УПА", символами которой являются именно эти два цвета, мужчина покинул место происшествия.
Сейчас возле станции метро "Арсенальная" участники акции формируют колонны, чтобы начать шествие в сторону парка Вечной Славы. Сейчас ситуация спокойная.
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Напомним, в День Победы, 9 мая, в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия в районе парка Вечной Славы.