У центрі Києва почався збір на акцію проти корупції в оборонці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У центрі Києва почався збір на акцію проти корупції в оборонній сфері, передає кореспондент УНН.
У центрі Києва почався збір на акцію проти корупції в оборонній сфері. Наразі на Майдані Незалежності зібралось декілька сот людей.
З правоохоронних органів присутній поліція діалогу.
Початок акції заплановано на 12 годину дня, після чого рух на вулиці Хрещатик частково перекриють.
Організатори встановили сцену, також чергує швидка допомога і пожежники.
Як повідомляв УНН, минулої суботи на мітинг "Національного корпусу" під Адміністрацію Президента прийшло понад 10 тис. людей.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва почався збір людей на акцію, яку раніше анонсував "Національний корпус".
У поліції зазначали, що у центрі Києва, відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб.
Під час акцій у Києві забезпечують правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за декілька годин до акції, яка тут запланована.
Столична поліція пообіцяла реагувати на провокації під час акцій. Правоохоронці проводять фільтраційні заходи у центрі Києва через акції.