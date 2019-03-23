В центре Киева начался сбор на акцию против коррупции в оборонке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В центре Киева начался сбор на акцию против коррупции в оборонной сфере, передает корреспондент УНН.
В центре Киева начался сбор на акцию против коррупции в оборонной сфере. Пока на Майдане Независимости собралось несколько сот человек.
Из правоохранительных органов присутствует полиция диалога.
Начало акции запланировано на 12 часов дня, после чего движение на улице Крещатик частично перекроют.
Организаторы установили сцену, также дежурит скорая помощь и пожарники.
Как сообщал УНН, в минувшую субботу на митинг "Национального корпуса" под Администрацию Президента пришло более 10 тыс. селовек.
Как сообщал УНН, в центре Киева начался сбор людей на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявки, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до акции, здесь запланирована.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-акции.