У центрі Києва горів балкон у багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві на вулиці Івана Мазепи горів балкон у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє кореспондент УНН із місця події.
Так, горів балкон на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку. На місце події для ліквідації пожежі приїхало два пожежні автомобіля.
Нагадаємо, у Києві у салоні краси сталася пожежа, в результаті якої було пошкоджено рекламну вивіску, вхідні двері.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві у п’ятиповерховому будинку загорівся електрощиток.