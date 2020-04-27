В центре Киева горел балкон в многоэтажке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве на улице Ивана Мазепы горел балкон в многоэтажном доме. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.
Так, горел балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. На место происшествия для ликвидации пожара приехало два пожарных автомобиля.
Напомним, в Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого было повреждено рекламную вывеску, входные двери.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в пятиэтажном доме загорелся электрощиток.