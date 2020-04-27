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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 17211 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 34930 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60008 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98286 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104624 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130322 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130094 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актуальное
В центре Киева горел балкон в многоэтажке

В центре Киева горел балкон в многоэтажке

Киев  •  УНН

 • 24621 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве на улице Ивана Мазепы горел балкон в многоэтажном доме. Об этом сообщает корреспондент УНН с места события.

Так, горел балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома. На место происшествия для ликвидации пожара приехало два пожарных автомобиля.

Напомним, в Киеве в салоне красоты произошел пожар, в результате которого было повреждено рекламную вывеску, входные двери.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в пятиэтажном доме загорелся электрощиток.

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