У Києві в п’ятиповерховому будинку загорівся електрощиток
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Києві сталося загоряння в електрощитку на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, що розташований на проспекті Відрадному. Рятувальники ліквідували займання. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
“26 квітня о 00:25 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 14/45, що у Солом’янському районі столиці. На місце події негайно виїхали рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку в електричному щитку сталося коротке замикання з подальшим горінням електропроводів. О 00:51 займання було ліквідовано”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок загоряння вогнем був пошкоджений електрощиток та ізоляція проводів. Стіни та стеля закоптились.
Загиблих та травмованих немає. Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються
Нагадаємо, у Зоні відчуження пожежники намагаються локалізувати два осередки горіння.