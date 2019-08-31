У центрі Києва 1 вересня обмежать рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. 1 вересня в Києві у зв'язку з проведенням спортивного заходу на деяких вулицях столиці та області буде обмежено дорожній рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку МВС у Facebook.
Захід пройде за маршрутом від вулиці Хрещатик - Бесарабська площа - вулиця Басейна - бульвар Лесі Українки - бульвар Дружби народів - Наддніпрянське шосе - Столичне шосе - Дніпровське шосе - виїзд на а/д Н01 - а/д виїзд з М05 - проспект Академіка Глушкова.
Повідомляється, що вулиця Хрещатик буде перекрита з 00:00 до 12:30.
Рух іншими вулицями буде обмежено з 09:00 до 11:00 за маршрутом руху велосипедистів.
Фініш відбудеться біля метро Теремки, рух прибудинкової території біля проспекту Академіка Глушкова, 59, буде перекрито з 06:00 до 17:00.
Нагадаємо, на одній зі столичних вулиць обмежили автомобільних рух.