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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22219 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115477 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126239 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117589 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122869 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126876 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151907 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В центре Киев 1 сентября ограничат движение транспорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. 1 сентября в Киеве в связи с проведением спортивного мероприятия на некоторых улицах столицы и области будет ограничено дорожное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Facebook.

Мероприятие пройдет по маршруту от улицы Крещатик - Бессарабская площадь - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский - бульвар Дружбы народов - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе - выезд на а/д Н01 - а/д выезд с М05 - проспект Академика Глушкова.

Сообщается, что улица Крещатик будет перекрыта с 00:00 до 12:30.

Движение по другим улицам будет ограничено с 09:00 до 11:00 по маршруту движения велосипедистов.

Финиш состоится возле метро Теремки, движение придомовой территории возле проспекта Академика Глушкова, 59, будет перекрыто с 06:00 до 17:00.

Напомним, на одной из столичных улиц ограничили автомобильное движение.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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