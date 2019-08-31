В центре Киев 1 сентября ограничат движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. 1 сентября в Киеве в связи с проведением спортивного мероприятия на некоторых улицах столицы и области будет ограничено дорожное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МВД в Facebook.
Мероприятие пройдет по маршруту от улицы Крещатик - Бессарабская площадь - улица Бассейная - бульвар Леси Украинский - бульвар Дружбы народов - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе - выезд на а/д Н01 - а/д выезд с М05 - проспект Академика Глушкова.
Сообщается, что улица Крещатик будет перекрыта с 00:00 до 12:30.
Движение по другим улицам будет ограничено с 09:00 до 11:00 по маршруту движения велосипедистов.
Финиш состоится возле метро Теремки, движение придомовой территории возле проспекта Академика Глушкова, 59, будет перекрыто с 06:00 до 17:00.
Напомним, на одной из столичных улиц ограничили автомобильное движение.