У центрі Чернівців загорілася маршрутка з пасажирами

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“Загорівся маршрутний автобус № 12 у місті Чернівці, по вул. Степана Бандери. Постраждалих немає. В салоні маршрутки перебувало троє пасажирів, та водій. Вони побачили дим зсередини, та вийшли з автобуса”, — наголосили у ДСНС.

Деталі

За інформацією, до рятувальників сьогодні о 8:45 надійшло повідомлення про загоряння маршрутки. Наголошується, що о 9:05 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Вогнем знищено двигун, та салон мікроавтобуса.

Нагадаємо

25 жовтня у столичному Гідропарку спалахнула пожежа — загорівся дерев’яний корабель, який стояв біля берега. Згодом вияснилося, що горіла дерев’яна плаваюча лазня. Вогонь локалізували, причини буде з’ясовувати поліція.