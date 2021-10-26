В центре Черновцов загорелась маршрутка с пассажирами

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“Загорелся маршрутный автобус № 12 в городе Черновцы, по ул. Степана Бандеры. Пострадавших нету. В салоне маршрутки находились трое пассажиров и водитель. Они увидели дым изнутри и вышли из автобуса”, — отметили в ГСЧС.

Детали

По информации, к спасателям сегодня в 8:45 поступило сообщение о возгорании маршрутки. Отмечается, что в 9:05 пожар ликвидирован. Пострадавших нету. Огнем уничтожен двигатель и салон микроавтобуса.

Напомним

25 октября в столичном Гидропарке вспыхнул пожар — загорелся стоящий у берега деревянный корабль. Позже выяснилось, что горела деревянная плавающая баня. Огонь локализовали, причины будет выяснять полиция.