У центрі Афін в банку вибухнула бомба
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Бомба вибухнула у відділенні банку Eurobank в центрі грецької столиці, повідомляє УНН з посиланням на Афінське агентство новин.
Приблизно о 22.00 невідомий зателефонував у редакцію новинного сайту zougla.gr і повідомив, що в офісі Eurobank будинку 7 на вулиці Сантароза вибух станеться через 35 хвилин. Офіс знаходиться в самому центрі столиці, між вулицями Панепістіміу і Стадіу.
Поліція перекрила район. Інформації про постраждалих немає.
Вибух заподіяв матеріальну шкоду офісу банку і довколишнім будівлям, повідомляє агентство.