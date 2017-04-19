У центрі Афін в банку вибухнула бомба

Приблизно о 22.00 невідомий зателефонував у редакцію новинного сайту zougla.gr і повідомив, що в офісі Eurobank будинку 7 на вулиці Сантароза вибух станеться через 35 хвилин. Офіс знаходиться в самому центрі столиці, між вулицями Панепістіміу і Стадіу.

Поліція перекрила район. Інформації про постраждалих немає.

Вибух заподіяв матеріальну шкоду офісу банку і довколишнім будівлям, повідомляє агентство.