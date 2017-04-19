В центре Афин в банке взорвалась бомба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бомба взорвалась в отделении банка Eurobank в центре греческой столицы, сообщает УНН со ссылкой на Афинское агентство новостей.
Примерно в 22.00 неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что в офисе Eurobank дома 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.
Полиция перекрыла район. Информации о пострадавших нет.
Взрыв причинил материальный ущерб офиса банка и окружающим зданиям, сообщает агентство.