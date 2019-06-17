У Торонто під час параду відбулася стрілянина, щонайменше два постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Стрілянина сталася під час чемпіонського параду переможця Національної баскетбольної асоціації (НБА) сезону-2018/19 "Торонто". Про це повідомляє портал TMZ, передає УНН.
Парад пройшов в понеділок, за даними ЗМІ, його відвідало близько двох мільйонів чоловік. Відзначається, що під час інциденту постраждали двоє людей, однак їх життю нічого не загрожує. Поліція затримала двох підозрюваних.
"Торонто" в ніч на 14 червня став чемпіоном НБА сезону-2018/19, в фінальній серії обігравши "Голден Стейт" з рахунком 4-2. Вперше в історії НБА переможцем чемпіонату став клуб з Канади.
Як повідомляв УНН, під час випускного вечора в Філадельфії сталася стрілянина, є загиблий та постраждалі.