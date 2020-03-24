У топ-менеджера Нафтогазу COVID-19 не виявили

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Директор дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" Андрій Фаворов отримав негативний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Нафтогазу в Facebook.

"У нас хороші новини! У директора дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" Андрія Фаворова і у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Андрій Фаворов та його дружина почувають себе добре, але продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня.

Нагадаємо, топ-менеджер "Нафтогазу" самоізолювався і чекав тест на коронавірус.

Українські Національні Новини

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