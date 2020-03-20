Топ-менеджер “Нафтогазу” самоізолювався і чекає результати тесту на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Директор дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов знаходиться на домашньому карантині та очікує результатів тесту на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає УНН.
“Директор дивізіону Інтегрований газовий бізнес Андрій Фаворов знаходиться на домашньому карантині з п’ятниці, 13 березня. Саме в цей день у нього підвищилася температура і з‘явився кашель. Андрій здав аналіз і очікує отримати результат на початку наступного тижня. Фінального результату, який підтверджував чи спростовував би наявність антитіл до коронавірусу, наразі не має”, — повідомили в компанії.
У Нафтогазі також пообіцяли повідомити про результат, коли він буде готовий.
“Зараз Андрій почувається добре, має нормальну температуру, кашель відсутній. Виконуючи рекомендацій ВООЗ та МОЗ України, він залишатиметься на самоізоляції до 27 березня”, — підкреслили в пресслужбі.
Зазначається також, що минулого тижня Нафтогаз перевів максимальну кількість співробітників на віддалену роботу. Компанія моніторить стан співробітників, які були за кордоном незадовго до початку карантину.
Співробітникам з симптомами ГРВІ вхід до приміщень Нафтогазу заборонений.
Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що народний депутат Верховної Ради України Сергій Шахов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.