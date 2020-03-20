Топ-менеджер "Нафтогаза" самоизолировался и ждет результаты теста на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Директор дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов находится на домашнем карантине и ожидает результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза, передает УНН.
"Директор дивизиона Интегрированный газовый бизнес Андрей Фаворов находится на домашнем карантине с пятницы, 13 марта. Именно в этот день у него поднялась температура и появился кашель. Андрей сдал анализ и ожидает получить результат в начале следующей недели. Финального результата, который подтверждал или опровергал бы наличие антител к коронавирусу, пока нет", - сообщили в компании.
В Нафтогазе также пообещали сообщить о результате, когда он будет готов.
"Сейчас Андрей чувствует себя хорошо, имеет нормальную температуру, кашель отсутствует. Выполняя рекомендации ВОЗ и Минздрава Украины, он будет оставаться на самоизоляции до 27 марта", - подчеркнули в пресс-службе.
Отмечается также, что на прошлой неделе Нафтогаз перевел максимальное количество сотрудников на удаленную работу. Компания мониторит состояние сотрудников, которые были за границей незадолго до начала карантина.
Сотрудникам с симптомами ОРВИ вход в помещения Нафтогаза запрещен.
Напомним, на этой неделе стало известно, что народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов получил положительный результат теста на коронавирус.