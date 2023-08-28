У тимчасово окупованому Севастополі виник стихійний меморіал пригожину та уткіну
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі, Крим, мешканці півострова створили стихійних меморіал керівникам ПВК “вагнер” євгену пригожу та дмитру уткіну. Про це повідомляє Крим. Реалії, пише УНН.
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Зазначається, що меморіал з'явився біля пам'ятника віцеадміралу клокачову в Артилерійській бухті. На місце “вшанування” принесли фотографії уткіна та пригожина, а також квіти.
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Слідчий комітет росії підтверджує смерть власника пвк "вагнер" євгенія пригожина в авіакатастрофі у тверській області рф.
Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.
24 серпня у росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіла пригожина.