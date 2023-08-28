Во временно оккупированном Севастополе возник стихийный мемориал пригожину и уткину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Во временно оккупированном Севастополе, Крым, жители полуострова создали стихийных мемориал руководителям ЧВК “вагнер” евгению пригожу и дмитрию уткину. Об этом сообщает Крым. Реалии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что мемориал появился возле памятника вице-адмиралу клокачеву в Артиллерийской бухте. На место “чествования” принесли фотографии Уткина и пригожина, а также цветы.
Дополнение
Следственный комитет россии подтверждает смерть владельца пвк "вагнер" евгения пригожина в авиакатастрофе в тверской области рф.
Вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.
24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тела пригожина.