У тимчасово окупованому Мелітополі ніч була неспокійна - лунали вибухи

Цитата

"Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки", - йдеться у повідомленні.

Деталі уточнюються, як зазначив Федоров.

Доповнення

16 жовтня УНН повідомляло, що у Мелітополі було чутно вибухи з боку Молочного лиману, де російські окупанти облаштували військові бази і полігони