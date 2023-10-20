У тимчасово окупованому Мелітополі ніч була неспокійна - лунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У ніч п'ятниці на околицях тимчасово окупованого Мелітополя було чутно кілька вибухів. Про це повідомляє мера міста Івана Федорова, пише УНН.
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"Найпотужніше - у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки", - йдеться у повідомленні.
Деталі уточнюються, як зазначив Федоров.
Доповнення
16 жовтня УНН повідомляло, що у Мелітополі було чутно вибухи з боку Молочного лиману, де російські окупанти облаштували військові бази і полігони