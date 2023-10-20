Во временно оккупированном Мелитополе ночь была неспокойная - раздавались взрывы

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"Самое мощное - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники", - говорится в сообщении.

Детали уточняются, как отметил Федоров.

Дополнение

16 октября УНН сообщало, что в Мелитополе были слышны взрывы со стороны Молочного лимана, где российские оккупанты обустроили военные базы и полигоны