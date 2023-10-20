Во временно оккупированном Мелитополе ночь была неспокойная - раздавались взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В ночь пятницы в окрестностях временно оккупированного Мелитополя было слышно несколько взрывов. Об этом сообщает мэра города Ивана Федорова, пишет УНН.
Цитата
"Самое мощное - в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники", - говорится в сообщении.
Детали уточняются, как отметил Федоров.
Дополнение
16 октября УНН сообщало, что в Мелитополе были слышны взрывы со стороны Молочного лимана, где российские оккупанты обустроили военные базы и полигоны