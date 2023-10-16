У Мелітополі пролунали вибухи з боку військових баз і полігонів окупантів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Мелітополі було чутно вибухи з боку Молочного лиману, де російські окупанти облаштували військові бази і полігони, повідомив мер міста Іван Федоров у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"Окупантам Мелітополя гучно не тільки від грози та грому. Мешканці міста і навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні - зі сторони Молочного лиману. Там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього гарматного м’яса. Спочатку навчаються - потім мінусуються", - написав Федоров.
Нагадаємо
Кількість ліквідованих окупантів перевищила 288 тисяч.