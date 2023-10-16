Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 288 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 288 630 осіб, 4965 танків, 318 літаків, 317 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 16.10.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб,
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- танків ‒ 4965 (+17) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23) од.,
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- артилерійських систем – 6910 (+44) од.,
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- РСЗВ – 814 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 547 (+0) од.,
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- літаків – 318 (+1) од.,
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- гелікоптерів – 317 (+1) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1531 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів ‒ 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 981 (+5) од.
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Доповнення
Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.