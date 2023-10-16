Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 288 630 человек, 4965 танков, 318 самолетов, 317 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 16.10.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 288 630 (+860) человек,
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- танков - 4965 (+17) ед.,
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- боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед.,
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- артиллерийских систем – 6910 (+44) ед.,
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- РСЗО – 814 (+1) ед.,
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- средств ПВО - 547 (+0) ед.,
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- самолетов – 318 (+1) ед.,
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- вертолетов – 317 (+1) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11) ед.,
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- крылатых ракет - 1531 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9271 (+22) ед.,
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- специальной техники - 981 (+5) ед.
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Дополнение
В течение минувших суток произошло около 70 боевых столкновений.