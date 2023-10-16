Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч

КИЕВ. 16 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 288 630 человек, 4965 танков, 318 самолетов, 317 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.