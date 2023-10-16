В Мелитополе прогремели взрывы со стороны военных баз и полигонов оккупантов - мэр

Цитата

"Оккупантам Мелитополя громко не только от грозы и грома. Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана. Там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего пушечного мяса. Сначала учатся - потом минусуются", - написал Федоров.

Напомним

Количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч.