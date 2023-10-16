В Мелитополе прогремели взрывы со стороны военных баз и полигонов оккупантов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Мелитополе были слышны взрывы со стороны Молочного лимана, где российские оккупанты обустроили военные базы и полигоны, сообщил мэр города Иван Федоров в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Оккупантам Мелитополя громко не только от грозы и грома. Жители города и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге - со стороны Молочного лимана. Там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего пушечного мяса. Сначала учатся - потом минусуются", - написал Федоров.
Напомним
Количество ликвидированных оккупантов превысило 288 тысяч.