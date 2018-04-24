У Telegram створили фейковий канал української розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує створення у месенджері Telegram власного каналу для збору інформації. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю ГУР МОУ на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У месенджері Telegram створено канал, який нібито належить ГУР МО України. Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що зазначений канал не належить Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Розміщена в ньому інформація є фейковою та провокаційною”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики залякують місцеве населення на Донбасі інформацією про проведення українськими силами з 30 квітня цього року широкомасштабних наступальних дій та діяльністю українських ДРГ.