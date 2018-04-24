В Telegram создали фейковый канал украинской разведки

“В мессенджере Telegram создан канал, который якобы принадлежит ГУР МО Украины. Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что указанный канал не принадлежит Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Размещенная в нем информация является фейковой и провокационной”, — говорится в сообщении.

Напомним, боевики запугивают местное население на Донбассе информацией о проведении украинскими силами с 30 апреля этого года широкомасштабных наступательных действий и деятельностью украинской ДРГ.