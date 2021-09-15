У Тбілісі сталася перестрілка: у 20-ти річного юнака вистрелили дев'ять разів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Тбілісі на вулиці Анджапаридзе в юнака стріляли дев'ять разів. Про це інформує УНН з посиланням на агенство Report.ge та телеканал Руставі 2.
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За інформацією телеканалу Руставі 2, в 20-річного хлопця вистрелили приблизно 9 разів, після чого зловмисник зник з місця події.
Потерпілого доставлено в лікарню, його стан оцінюється як тяжкий.
Як повідомили Report.ge в МВС Грузії, розслідування замаху на умисне вбивство порушено за статтями 19-108 і 236 КК, незаконне придбання і зберігання зброї.
За їх словами, слідчі дії тривають. Причина стрілянини поки невідома.
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