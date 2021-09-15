В Тбилиси произошла перестрелка: в 20-летнего юношу выстрелили девять раз
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Тбилиси на улице Анджапаридзе в юношу стреляли девять раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Report.ge и телеканал Рустави 2.
Детали
По информации телеканала Рустави 2, у 20-летнего молодого человека выстрелили примерно 9 раз, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.
Пострадавший доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщили Report.ge в МВД Грузии, расследование покушения на умышленное убийство возбуждено по статьям 19-108 и 236 УК, незаконное приобретение и хранение оружия.
По их словам, следственные действия продолжаются. Причина стрельбы пока неизвестна.
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