У Танзанії вантажівка врізалася в три автобуси: 20 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Танзанії вантажівка врізалася у три автобуси і впала в річку. Внаслідок ДТП загинули щонайменше 20 людей і ще 45 постраждали. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.
Інцидент стався в Мбеї, у південно-західному районі Танзанії. Вантажівка з контейнером в'їхала в приміській автобус. В результаті зіткнення 20 людей загинули на місці події.
Протаранивши перший автобус, вантажівка в'їхала у ще два, після чого впала у річку.
Як повідомляв УНН, в Індії в результаті масштабного ДТП загинули 48 осіб, безліч поранених.