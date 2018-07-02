В Танзании грузовик врезался в три автобуса: 20 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Танзании грузовик врезался в три автобуса и упал в реку. В результате ДТП погибли по меньшей мере 20 человек и еще 45 пострадали. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
Инцидент произошел в Мбее, в юго-западном районе Танзании. Грузовик с контейнером въехал в пригородной автобус. В результате столкновения 20 человек погибли на месте происшествия.
Протаранив первый автобус, грузовик въехал в еще два, после чего упал в реку.
Как сообщал УНН, в Индии в результате масштабного ДТП погибли 48 человек, множество раненых.