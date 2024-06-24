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У Силах оборони спростували повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку

Київ • УНН

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На вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю.

У Силах оборони спростували повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку

Ворог не повністю контролює Новоолександрівку на Покровському напрямку. Наразі на вулицях селища точаться важкі бої, йдеться у заяві 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook, передає УНН

"Ресурс DeepState опублікував інформацію про ніби-то повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Пізніше цю "новину" підхопили і опублікували на своїх ресурсах низка медіа.

ЗАЗНАЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ!!!", - йдеться у повідомленні. 

В бригаді вказали, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся.  Як зазначається, ворог не повністю контролює населений пункт.  Наразі на його вулицях точаться важкі бої. 

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"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України", - наголосили військові. 

Раніше DeepState заявляв, що на передовій сили терористів просунулися у Новоолександрівці, Соколі, неподалік Новопокровського та Володимирівки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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