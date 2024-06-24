У Силах оборони спростували повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку
Київ • УНН
На вулицях Новоолександрівки на Покровському напрямку тривають запеклі бої, при цьому противник не контролює село повністю.
Ворог не повністю контролює Новоолександрівку на Покровському напрямку. Наразі на вулицях селища точаться важкі бої, йдеться у заяві 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook, передає УНН.
"Ресурс DeepState опублікував інформацію про ніби-то повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку. Пізніше цю "новину" підхопили і опублікували на своїх ресурсах низка медіа.
ЗАЗНАЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ!!!", - йдеться у повідомленні.
В бригаді вказали, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Як зазначається, ворог не повністю контролює населений пункт. Наразі на його вулицях точаться важкі бої.
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"Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України", - наголосили військові.
Раніше DeepState заявляв, що на передовій сили терористів просунулися у Новоолександрівці, Соколі, неподалік Новопокровського та Володимирівки.