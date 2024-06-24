Враг не полностью контролирует Новоалександровку на Покровском направлении. Сейчас на улицах поселка идут тяжелые бои, говорится в заявлении 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, передает УНН.

"Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении. Позже эту "новость" подхватили и опубликовали на своих ресурсах ряд медиа.

Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности!!!",- говорится в сообщении.

В бригаде указали, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Как отмечается, враг не полностью контролирует населенный пункт. сейчас на его улицах идут тяжелые бои.

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"Превосходящий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули военные.

Ранее Deep State заявлял, что на передовой силы террористов продвинулись в Новоалександровке, Соколе, неподалеку Новопокровского и Владимировки.