Киев • УНН
На улицах Новоалександровки на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, при этом противник не контролирует село полностью.
Враг не полностью контролирует Новоалександровку на Покровском направлении. Сейчас на улицах поселка идут тяжелые бои, говорится в заявлении 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко в Facebook, передает УНН.
"Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении. Позже эту "новость" подхватили и опубликовали на своих ресурсах ряд медиа.
Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности!!!",- говорится в сообщении.
В бригаде указали, что значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся. Как отмечается, враг не полностью контролирует населенный пункт. сейчас на его улицах идут тяжелые бои.
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"Превосходящий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск. Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули военные.
Ранее Deep State заявлял, что на передовой силы террористов продвинулись в Новоалександровке, Соколе, неподалеку Новопокровского и Владимировки.