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У світі коронавірусною інфекцією захворіло вже 147 млн людей

У світі коронавірусною інфекцією захворіло вже 147 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хвороби COVID-19 захворіло вже понад 147 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 147,053,586 людей, з них одужало 124,698,183 осіб. Кількість померлих зросла до 3,112,817.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32,789,653), Індія (16,951,769), Бразилія (14,308,215), Франція (5,473,579), Росія (4,753,789), Туреччина (4,591,416), Велика Британія (4,403,170) та Італія (3,949,517).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (585,880), Бразилії (389,609) та Мексиці (214,853).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 092 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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