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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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2 марта, 18:35 • 270831 просмотра

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В мире коронавирусной инфекцией заболело уже 147 млн человек

В мире коронавирусной инфекцией заболело уже 147 млн человек

Киев  •  УНН

 • 14888 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 147 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 147,053,586 человек, из них выздоровели 124,698,183 человек. Количество умерших возросло до 3,112,817.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,789,653), Индия (16,951,769), Бразилия (14,308,215), Франция (5,473,579), Россия (4,753,789), Турция (4,591,416), Великобритания (4,403,170) и Италия (3,949,517).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (585,880), Бразилии (389,609) и Мексике (214,853).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 017 341 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 092 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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