В мире коронавирусной инфекцией заболело уже 147 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 147 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 147,053,586 человек, из них выздоровели 124,698,183 человек. Количество умерших возросло до 3,112,817.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,789,653), Индия (16,951,769), Бразилия (14,308,215), Франция (5,473,579), Россия (4,753,789), Турция (4,591,416), Великобритания (4,403,170) и Италия (3,949,517).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (585,880), Бразилии (389,609) и Мексике (214,853).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 017 341 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 092 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.