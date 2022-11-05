У Сумській області сьогодні працюватимуть піротехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Сумській області сьогодні, 5 листопада, працюватимуть піротехніки. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
Деталі
· с. Боголюбове, Тростянецька громада (Охтирський район) з 8:30 до 10:00;
· поблизу с. Дубинка (Конотопський район) з 8:30 до 10:00;
· с. Бездрик (Сумський район) з 09:00 до 10:00.
Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли Сумську область. Під ворожими обстрілами опинилися 4 прикордонні громади – Білопільська, Зноб-Новгородська, Миропільська та Хотінська.