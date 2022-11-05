В Сумской области сегодня будут работать пиротехники
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Сумской области сегодня, 5 ноября, будут работать пиротехники. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
· с. Боголюбово, Тростянецкая община (Ахтырский район) с 8:30 до 10:00;
· вблизи с. Дубинка (Конотопский район) с 8:30 до 10:00;
· с. Бездрик (Сумский район) с 09:00 до 10:00.
Напомним
Российские захватчики обстреляли Сумскую область. Под вражескими обстрелами оказались 4 пограничных общины – Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская.