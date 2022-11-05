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14 марта, 19:57 • 66716 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 103411 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 102343 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133954 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135566 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111790 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105608 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91864 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111228 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136605 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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В Сумской области сегодня будут работать пиротехники

В Сумской области сегодня будут работать пиротехники

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Сумской области сегодня, 5 ноября, будут работать пиротехники. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Детали

· с. Боголюбово, Тростянецкая община (Ахтырский район) с 8:30 до 10:00;

· вблизи с. Дубинка (Конотопский район) с 8:30 до 10:00;

· с. Бездрик (Сумский район) с 09:00 до 10:00.

Напомним

Российские захватчики обстреляли Сумскую область. Под вражескими обстрелами оказались 4 пограничных общины – Белопольская, Зноб-Новгородская, Миропольская и Хотинская.

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