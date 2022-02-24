У Сумській області підрозділ тероборони відбив атаку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Сумській області підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам Російської Федерації, ворог відступив. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook заступниці міністра оборони Ганни Маляр.
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“У Сумській області підрозділ тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!”.
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Також Маляр звернулася до громадян України, які готові знищувати ворога: “одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога — це непоправні втрати противника”.
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Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.