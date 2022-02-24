Голова Миколаївської ОДА попередив про можливий прорив російських військ до області
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попередив про можливість прориву російських війсь на території області з боку сусідньої Херсонської, передає УНН.
Цитата
«Йде бій на мосту в Антонів (селище міського типу в Україні, центр Антонівської селищної ради Дніпровського району міста Херсона – фактично передмістя Херсону – ред.) Херсонської області – є можливість прориву до Миколаївської області», - сказав голова ОДА.
Він також додав, що планується відключення світла вздовж доріг, для того щоб ворожій авіації було важче орієнтуватися.
Контекст
Херсонська область наразі перебуває під сильним натиском ворога. Надходили повідомлення про втрату зв’язку з Каховською ГЕС та захоплення Генічеська.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.