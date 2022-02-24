Глава Николаевской ОГА предупредил о возможном прорыве российских войск в область
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким предупредил о возможности прорыва российских войск на территории области со стороны соседней Херсонской, передает УНН.
Цитата
"Идет бой на мосту в Антониве (поселок городского типа в Украине, центр Антоновского поселкового совета Днепровского района города Херсона - фактически пригород Херсона - ред.) Херсонской области - есть возможность прорыва в Николаевской области", - сказал председатель ОГА.
Он также добавил, что планируется отключение света вдоль дорог, для того чтобы вражеской авиации было труднее ориентироваться.
Контекст
Херсонская область сейчас находится под сильным натиском врага. Поступали сообщения о потере связи с Каховской ГЭС и захвате Геническа.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.