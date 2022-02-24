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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24895 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ворожий снаряд влучив у вугільний склад Трипільської ТЕС. На Каховській ГЕС втрачено зв’язок зі станцією

Ворожий снаряд влучив у вугільний склад Трипільської ТЕС. На Каховській ГЕС втрачено зв’язок зі станцією

Київ • УНН

 • 172304 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство енергетики України відзвітувало щодо роботи енергетичних об’єктів станом на 17:00 24 лютого 2022 року, пише УНН.

Деталі

За даними Міненерго:

- Трипільська ТЕС: снаряд влучив у вугільний склад, обладнання і споруди станції не пошкоджено, станція працює;

- Каховська ГЕС: втрачено зв’язок зі станцією;

- пошкоджено лінії електропередач в районі українсько-російського кордону в Харківській області, біля міста Охтирка;

- пошкоджено і вимкнено лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп, що не вплинуло на енергопостачання;

- у Сумах 20 вимкнень по 10кВ лініях;

- біля Марганця пошкоджено лінію 150 кВ.

Водночас повідомили про відновлення електропостачання в Миколаївській області.

За даними Міненерго, всіх шахтарів на вугледобувних та урановидобувних підприємствах з самого ранку піднято на поверхню. Здійснюють моніторинг діяльності підприємств.

Максимально швидко відновлюють електропостачання по всіх об’єктах військової інфраструктури.

"Об’єднана енергосистема України працює стабільно, повністю забезпечена енергоресурсами", - додали у відомстві.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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