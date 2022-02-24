Ворожий снаряд влучив у вугільний склад Трипільської ТЕС. На Каховській ГЕС втрачено зв’язок зі станцією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство енергетики України відзвітувало щодо роботи енергетичних об’єктів станом на 17:00 24 лютого 2022 року, пише УНН.
Деталі
За даними Міненерго:
- Трипільська ТЕС: снаряд влучив у вугільний склад, обладнання і споруди станції не пошкоджено, станція працює;
- Каховська ГЕС: втрачено зв’язок зі станцією;
- пошкоджено лінії електропередач в районі українсько-російського кордону в Харківській області, біля міста Охтирка;
- пошкоджено і вимкнено лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп, що не вплинуло на енергопостачання;
- у Сумах 20 вимкнень по 10кВ лініях;
- біля Марганця пошкоджено лінію 150 кВ.
Водночас повідомили про відновлення електропостачання в Миколаївській області.
За даними Міненерго, всіх шахтарів на вугледобувних та урановидобувних підприємствах з самого ранку піднято на поверхню. Здійснюють моніторинг діяльності підприємств.
Максимально швидко відновлюють електропостачання по всіх об’єктах військової інфраструктури.
"Об’єднана енергосистема України працює стабільно, повністю забезпечена енергоресурсами", - додали у відомстві.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.