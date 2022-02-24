Вражеский снаряд попал в угольный склад Трипольской ТЭС. На Каховской ГЭС потеряна связь со станцией

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство энергетики Украины отчиталось о работе энергетических объектов по состоянию на 17:00 24 февраля 2022 года, пишет УНН.

Детали

По данным Минэнерго:

- Трипольская ТЭС: снаряд попал в угольный склад, оборудование и сооружения станции не повреждены, станция работает;

- Каховская ГЭС: утеряна связь со станцией;

- повреждены линии электропередач в районе украинско-российской границы в Харьковской области, возле города Ахтырка;

- повреждены и отключены линию 330 кВ Нежин-Конотоп, не повлияло на энергоснабжение;

- в Сумах 20 отключений по 10кВ линиях;

- возле Марганца повреждены линии 150 кВ.

В то же время сообщили о восстановлении электроснабжения в Николаевской области.

По данным Минэнерго, все шахтеры на угледобывающих и уранодобывающих предприятиях с самого утра подняты на поверхность. Осуществляют мониторинг деятельности предприятий.

Максимально быстро восстанавливают электроснабжение по всем объектам военной инфраструктуры.

"Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, полностью обеспечена энергоресурсами", - добавили в ведомстве.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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