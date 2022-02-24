Вражеский снаряд попал в угольный склад Трипольской ТЭС. На Каховской ГЭС потеряна связь со станцией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство энергетики Украины отчиталось о работе энергетических объектов по состоянию на 17:00 24 февраля 2022 года, пишет УНН.
Детали
По данным Минэнерго:
- Трипольская ТЭС: снаряд попал в угольный склад, оборудование и сооружения станции не повреждены, станция работает;
- Каховская ГЭС: утеряна связь со станцией;
- повреждены линии электропередач в районе украинско-российской границы в Харьковской области, возле города Ахтырка;
- повреждены и отключены линию 330 кВ Нежин-Конотоп, не повлияло на энергоснабжение;
- в Сумах 20 отключений по 10кВ линиях;
- возле Марганца повреждены линии 150 кВ.
В то же время сообщили о восстановлении электроснабжения в Николаевской области.
По данным Минэнерго, все шахтеры на угледобывающих и уранодобывающих предприятиях с самого утра подняты на поверхность. Осуществляют мониторинг деятельности предприятий.
Максимально быстро восстанавливают электроснабжение по всем объектам военной инфраструктуры.
"Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, полностью обеспечена энергоресурсами", - добавили в ведомстве.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.